Terzo blackout totale a Cuba in meno di tre giorni

agenzia

Si temono nuovi ritardi nel ripristino dell'energia sull'isola

L’AVANA, 21 OTT – Cuba la notte scorsa ha subito la terza interruzione totale del Sistema elettrico nazionale (Sen) in meno di tre giorni. A confermarlo è stato il ministero dell’Energia e delle Miniere, precisando che “i lavori di ripristino sono iniziati subito”. Il primo blackout di grandi proporzioni si era verificato venerdì mattina, dopo che un arresto “imprevisto” di un impianto chiave per la Sen ha destabilizzato l’intero sistema. Il progresso delle prime ore per riattivare l’energia è stato nuovamente vanificato sabato mattina, quando si è registrata un’altra disconnessione totale. La situazione sta provocando gravissimi disagi alla popolazione, che oggi affronta il quarto giorno consecutivo senza luce in diverse regioni dell’isola. Con l’uragano Oscar che ha toccato terra nella parte orientale di Cuba, ora si teme che il ripristino promesso dal governo entro stasera sarà rinviato nuovamente.

