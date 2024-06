‘Ti vogliamo bene’. Principi omaggiano William in Festa del papà

agenzia

Primo post social per i 3 figli,erede al trono posta foto con re

ROMA, 16 GIU – “Ti vogliamo bene papà”. Nel loro primo post sui social media, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis hanno voluto omaggiare il padre, il principe William, per la festa del papà che nel Regno Unito si celebra oggi. Lo riporta la Bbc. Il post recita: “Ti vogliamo bene papà. Buona festa del papà”, seguito da due cuori rossi e firmato “G, C & L” con una foto di William e i tre figli. Nello scatto, opera della moglie Kate, la principessa del Galles, il consorte è in piedi su una spiaggia abbracciato ai tre figli, mentre guardano il mare. Kensington Palace ha fatto sapere che la foto è stata scattata il mese scorso durante un viaggio sulla costa del Norfolk. Anche William ha voluto omaggiare il padre, re Carlo III, e ha pubblicato una foto dall’archivio di famiglia: il principe ha condiviso su Instagram una foto di se stesso da bambino, scattata nel 1984, mentre gioca a calcio con il re nei giardini di Kensington Palace. “Buona festa del papà, Pa. W”, si legge nel post che accompagna la foto.

