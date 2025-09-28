Tifone Bualoi sferza il Vietnam, un morto e 4 dispersi

agenzia

Evacuate trentamila persone

HANOI, 29 SET – Un morto e quattro dispersi è il primo bilancio del tifone Bualoi che sta per abbattersi sulla regione centrale del Vietnam, dove quasi 30 mila abitanti sono stati evacuati dalle aree costiere più esposte. Lo riportano i media locali. Secondo il Centro nazionale vietnamita di meteorologia, l’occhio del ciclone si trova al largo tra le province di Quang Tri e Nghe An e si prevede che toccherà terra tra domenica notte e lunedì. Insieme a venti che raggiungono i 133 km/h con raffiche fino a 150 km/h, si attendono piogge intense fino al 30 settembre, con accumuli superiori ai 500 millimetri, aumentando il rischio di inondazioni e frane. Finora sono state danneggiate 86 abitazioni, mentre diversi fiumi sono già in piena. Sospesi 42 voli e ritardati altri 51 negli aeroporti centrali, tra cui Da Nang e Phu Bai. Le autorità hanno ordinato la chiusura delle attività turistiche e raccomandato alla popolazione di restare in casa e di attenersi rigorosamente alle disposizioni di evacuazione.

