Tifone Kajiki, tre morti e 13 feriti in Vietnam

Calamità naturali

Senza elettricità più di 1,6 milioni di persone

Almeno tre persone sono morte in Vietnam in seguito al passaggio del tifone Kajiki, mentre il lavoro dei soccorritori viene ostacolato dagli alberi sradicati e dalle linee elettriche abbattute, con le strade della capitale Hanoi nel caos a causa delle inondazioni. Il tifone ha colpito il Paese ieri con venti fino a 130 km orari, strappando i tetti di migliaia di case e lasciando senza elettricità più di 1,6 milioni di persone. Oggi le autorità hanno reso noto che tre persone sono morte e 13 sono rimaste ferite, e hanno avvertito della possibilità di inondazioni improvvise e frane in otto province, mentre proseguono le piogge torrenziali.

