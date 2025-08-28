Tifone Kajiki uccide cinque persone in Thailandia

agenzia

Almeno 7 dispersi, oltre 1.800 case e 6.300 persone colpite

BANGKOK, 28 AGO – Frane e inondazioni causate dal tifone Kajiki hanno ucciso cinque persone e ne hanno ferite 15 nel nord della Thailandia, secondo quanto dichiarato dalle autorità, con forti piogge previste per tutta la settimana. Il tifone ha toccato terra in Vietnam lunedì, costringendo decine di migliaia di persone a evacuare per motivi di sicurezza, prima di travolgere il Laos e la Thailandia settentrionale con piogge torrenziali. Cinque persone sono morte e 15 sono rimaste ferite in 12 province del nord della Thailandia, secondo il Dipartimento per la prevenzione e il controllo dei disastri. Province come Nan, Chiang Rai e Mae Hong Son sono state particolarmente colpite, con inondazioni improvvise che hanno distrutto ponti e isolato le comunità. Da domenica, almeno sette persone sono state dichiarate disperse, con oltre 1.800 case e 6.300 persone colpite dal tifone, che si è indebolito trasformandosi in una depressione tropicale spostandosi verso l’entroterra. La Thailandia è regolarmente soggetta a forti piogge da giugno a settembre, ma gli esperti affermano che i cambiamenti climatici indotti dall’uomo hanno intensificato gli eventi meteorologici estremi, rendendo la situazione sempre più imprevedibile.

