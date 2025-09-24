Tifone Ragasa, quasi due milioni evacuati nel sud della Cina

agenzia

Alta allerta nel paese, almeno 15 morti a Taiwan

ROMA, 24 SET – E’ alta l’allerta per il tifone Ragasa in Cina, dove quasi 1,9 milioni di persone sono state evacuate nella provincia del Guangdong, la potenza economica della Cina meridionale. Il tifone Ragasa ha toccato terra, ha riferito il servizio meteorologico nazionale cinese, dopo aver colpito Hong Kong e ucciso almeno 15 persone a Taiwan. “Ragasa ha toccato terra lungo la costa dell’isola di Hailing, città di Yangjiang, provincia del Guangdong, intorno alle 17:00 (lwe 11 in Italia) del 24 settembre”, ha dichiarato il Centro Meteorologico Nazionale. A Yangjiang forti venti hanno strappato insegne dagli edifici, abbattuto alberi e distrutto recinzioni.

