Time, Machado tra le 100 persone più influenti del 2025

agenzia

Rubio elogia l'ex deputata, 'è la Lady di ferro del Venezuela'

CARACAS, 17 APR – Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ribadito il suo aperto sostegno alla leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, inclusa nella lista della rivista Time tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2025. “Sono onorato di scrivere questo breve omaggio a Maria Corina Machado, in occasione del suo riconoscimento da parte di Time”, ha scritto sui social il capo della diplomazia Usa. “Maria Corina Machado, la Lady di ferro venezuelana, è la personificazione della resilienza, della tenacia e del patriottismo”, ha aggiunto Rubio. “Maria Corina non ha mai rinunciato alla sua missione di lottare per un Venezuela libero, giusto e democratico”, ha scritto il segretario di Stato, che ha origini cubane. “Nell’ultimo anno, la sua determinazione ha affrontato sfide senza precedenti, affrontando coraggiosamente i tentativi del regime di (Nicolas) Maduro di minare la volontà del popolo venezuelano”, ha poi affermato riferendosi alle elezioni del 28 luglio 2024, che hanno attribuito una controversa vittoria al leader chavista, pur in assenza degli scrutini definitivi e nonostante l’Occidente riconosca come presidente eletto Edmundo González Urrutia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA