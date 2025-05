Togo, Faure Gnassingbé giura come capo del governo

agenzia

Presidente dal 2005, ora è questa la carica con più poteri

LOME, 03 MAG – L’ex presidente del Togo Faure Gnassingbé, al potere dal 2005, ha prestato giuramento oggi a Lomé come presidente del Consiglio dei ministri, dopo che una riforma costituzionale fortemente criticata dall’opposizione ha reso questa la massima carica esecutiva. L’opposizione accusa Gnassingbè di voler restare al potere. Con l’ultima riforma, la carica di presidente della Repubblica diventa onoraria e il presidente del Consiglio dei ministri deve essere il leader del partito di maggioranza all’Assemblea nazionale: requisiti che corrispondono a Faure Gnassingbé, che potrebbe candidarsi per ulteriore mandato nel 2025. L’opposizione vede in questo un modo per consentirgli di rimanere in carica a tempo indeterminato.

