Tokyo: elezioni municipali, disastro per partito premier

agenzia

A meno di un mese da quelle per il rinnovo del Senato

TOKYO, 23 GIU – Notizie poco consolanti per il partito del premier giapponese Shigeru Ishiba, che soffre un’altra batosta elettorale in vista del voto per il rinnovo del Senato in luglio. Alle elezioni municipali di Tokyo i Liberal-democratici (Ldp) alla guida dell’esecutivo scendono ai minimi storici, assicurandosi appena 22 seggi, dai 30 precedenti. A pesare sul risultato, gli strascichi degli scandali sui finanziamenti al partito che avevano fatto perdere la maggioranza alla Camera bassa, e lo scarso successo a contenere il rialzo dei prezzi. Ad affermarsi ancora una volta il partito Tomin First no Kai, fondato dalla Governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, che riesce a conquistare la maggioranza con 32 dei 127 seggi disponibili all’assemblea, grazie all’ampliamento delle politiche per favorire la natalità nella capitale, mentre i principali partiti all’opposizione, il Partito costituzionale democratico e il Partito democratico del popolo hanno ottenuto 17 e 9 seggi. Secondo la commissione elettorale 1,73 milioni di residenti si sono recati alle urne, un aumento di circa 300.000 persone rispetto alla precedente tornata con un’affluenza del 42,5%.

