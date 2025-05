Torna a Singapore il Festival del Cinema Italiano

agenzia

La manifestazione si svolgerà dal 7 al 22 giugno

SINGAPORE, 28 MAG – Il Festival del Cinema Italiano ritorna a Singapore con una rassegna dinamica e ricca di proposte, offrendo agli spettatori un’occasione unica per immergersi nella vivacità del cinema italiano contemporaneo. Organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Singapore in collaborazione con The Projector e la Singapore Film Society, l’edizione di quest’anno assume un significato particolare poiché celebra il sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Singapore. La manifestazione si svolgerà dal 7 al 22 giugno 2025 al The Projector, un cinema indipendente locale situato a Cineleisure. La selezione include un’eccezionale varietà di pellicole che spaziano tra finzione, documentario, animazione e film d’arte, presentando sia maestri affermati che nuove promesse. Il festival si aprirà con “Diamanti”, di Ferzan Özpetek. La chiusura sarà affidata ad “Arsa”, un’esperienza audiovisiva sperimentale del duo di artisti Masbedo, il cui lavoro, che comprende video, installazioni, cinema, performance, teatro d’avanguardia e sound design, è stato protagonista in festival prestigiosi come Locarno, Venezia e Rotterdam.

