Torna l’ipotesi di invio di soldati occidentali in Ucraina: discussioni in corso tra Londra e Parigi

LA GUERRA

«Mentre il conflitto entra in una nuova fase di escalation, sono state riattivate le discussioni sull’invio di truppe occidentali e di società di difesa private sul suolo ucraino. Lo scrive oggi il quotidiano francese del pomeriggio Le Monde, citando «fonti concordanti».

Le nuove discussioni sarebbero riprese «nella prospettiva di un eventuale disimpegno americano nel sostegno a Kiev dopo l’insediamento di Donald Trump, il 20 gennaio 2025». Le Monde ricorda che il dibattito fu sollevato «con grande rumore» dal presidente francese Emmanuel Macron a febbraio e che «suscitò una viva opposizione da parte di alcuni paesi europei, Germania in testa». «Tuttavia, lo scenario non è stato escluso ed ha al contrario ripreso vigore nelle ultime settimane».

Una «fonte britannica» confida a Le Monde che «discussioni sono in corso fra la Gran Bretagna e la Francia sulla cooperazione in materia di difesa, in particolare con l’obiettivo di creare un nocciolo duro fra alleati in Europa, centrato sull’Ucraina e la sicurezza europea in senso ampio». Pur in assenza, per il momento, di decisioni ufficiali, Le Monde parla di «proposte sul tavolo» al ministero della Difesa, come quella della società «Défense Conseil International» (Dci), il principale operatore del ministero delle forze armate che si occupa dei contratti di export di armamenti francesi e del trasferimento di savoir-faire militare che ne consegue».