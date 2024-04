Torna spunta blu gratuita per i profili X con oltre 2500 seguaci

agenzia

Solo per le personalità. Musk abbandona il servizio a pagamento

NEW YORK, 04 APR – Torna la spunta blu su X. L’ex Twitter ha ridato gratuitamente l’etichetta ‘verified’ ai profili di personalità influenti con oltre 2500 seguaci, dopo l’annuncio di Elon Musk di qualche giorno fa. “Da ora in poi – aveva detto il proprietario del social media – tutti i profili X con oltre 2500 seguaci verificati avranno gratis servizi Premium mentre quelli con oltre 5 mila avranno Premium+”. Secondo il Washington Post potrebbe trattarsi di un tentativo di riconquistare alcuni profili popolari e di fronteggiare la crescente concorrenza di Threads di Meta. L’anno scorso Musk, non senza tirarsi dietro polemiche, aveva eliminato la spunta blu gratis a molti profili lanciando invece la sottoscrizione ad un abbonamento. Non tutti coloro che si sono ritrovati di nuovo con la spunta blu sono stati contenti. “Per essere chiaro – ha scritto sul suo profilo l’avvocato e commentatore politico Elie Mystal – anche se Elon mi ha imposto il marchio senza permesso o consenso, mi prenderò ancora gioco di coloro che hanno pagato per le spunte blu”.

