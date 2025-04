Tornano a terra 3 astronauti cinesi dopo 6 mesi nello spazio

agenzia

Da stazione spaziale Tiangong, l'atterraggio in Mongolia interna

PECHINO, 30 APR – Tre astronauti cinesi sono tornati sulla Terra martedì dopo sei mesi trascorsi sulla stazione spaziale Tiangong (Palazzo celeste), concludendocosì la missione Shengzhou-19. Lo rivelano i media ufficiali cinesi, fra cui Cctv. La navicella spaziale con a bordo Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze è atterrata nella regione settentrionale della Mongolia Interna, secondo le immagini dell’emittente statale Cctv. La Cina aveva posticipato il rientro dell’equipaggio, originariamente previsto per martedì, a causa delle cattive condizioni meteorologiche a terra. I tre astronauti della Shenzhou-19 lavoravano sulla stazione spaziale da ottobre. Lì hanno condotto numerosi esperimenti, hanno contribuito alla manutenzione di Tiangong e hanno stabilito il record per la più lunga passeggiata spaziale della storia, durata oltre 9 ore. Uno dei tre astronauti della Shenzhou-19 è la 35enne Wang Haoze, ingegnere spaziale, diventata la terza donna cinese a raggiungere lo spazio, dopo Liu Yang nel 2012 e Wang Yaping nel 2013. L’equipaggio che ha lavorato per sei mesi a bordo del ‘Palazzo celeste’ era guidato da Cai Xuzhe, 48 anni, un astronauta veterano che aveva già partecipato alla missione Shenzhou-14. Il terzo è Song Lingdong, ex pilota dell’aeronautica militare di 34 anni, al suo primo volo nello spazio. La scorsa settimana tre nuovi astronauti sono volati su Tiangong, segnando l’inizio della missione Shenzhou-20. Hanno vissuto lì per alcuni giorni con i loro colleghi della Shenzhou-19. Pechino ha investito miliardi di euro nel suo programma spaziale per raggiungere gli Stati Uniti e la Russia, e spera di inviare una missione con equipaggio sulla Luna entro il 2030 e di costruire poi una base lunare.

