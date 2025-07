Tornano in Spagna 62 opere d’arte, indagine Cc-Guardia civil

agenzia

Inchiesta in corso tra Francia, Italia Belgio e Gb

MADRID, 10 LUG – Una preziosa Pala d’altare del XVI secolo raffigurante la passione di Cristo è finalmente tornata al Museo Nazionale di Scultura di Valladolid, in Spagna, concludendo un lungo e tortuoso viaggio europeo. L’opera d’arte è stata la chiave per svelare un vasto traffico internazionale di beni culturali, scoperto grazie alla cooperazione fra la Guardia Civile spagnola e i carabinieri. L’operazione, denominata ‘Altarpiece’, ha permesso di recuperare 62 opere d’arte per un valore stimato di oltre tre milioni di euro, segnalano fonti investigative citate oggi da El Pais. Questi capolavori, fra cui tre sculture di Rodin e dipinti di Modigliani, erano stati illegalmente esportati dalla Spagna da Gunter Hans Ludwig Kiss e sua moglie, una coppia di multimilionari tedeschi residenti a Marbella, sulla Costa del Sol. La vicenda ha avuto inizio nel 2018, quando il ministero di Cultura spagnolo negò il permesso di esportazione della Pala d’altare del 1520, alta 1,99 metri e larga 1,76,, considerandolo un bene di inestimabile valore per il patrimonio nazionale. Nonostante il divieto reiterato dal ministero di Cultura, la coppia riuscì a far arrivare l’opera, assieme a quasi un centinaio di altri pezzi, nella loro sontuosa villa di Lesa, in Italia. Per la morte dei coniugi Kiss, nel febbraio 2023, una fondazione con sede in Liechtenstein si fece carico dell’eredità, senza che della preziosa Pala d’altare si avessero più notizie. Tuttavia, una telefonata anonima ai carabinieri ha dato il via a due anni di indagini. Ed è stato possibile ricostruire il percorso illegale delle opere nell’operazione ‘Altarpiece’. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, la gran parte era custodita nella villa di Lesa, ma altre erano apparse in gallerie di Genova e Milano, per essere vendute all’asta, alcune rintracciate in casa di persone che le avevano acquistate senza conoscere l’origine irregolare. E almeno tre erano state esportate fuori dall’Italia. Sebbene 62 pezzi siano stati recuperati e riconsegnati dai carabinieri alle autorità spagnole lo scorso 3 luglio, affinché rientrino nel Patrimonio nazionale, la caccia della Guardia Civile continua alla ricerca delle tre opere di grande valore, le cui tracce si perdono fra Germania, Belgio e Regno Unito.

