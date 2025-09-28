Tornano in vigore sanzioni dell’Onu all’Iran dopo 10 anni

agenzia

Dopo che sono falliti i negoziati sul nucleare degli ultimi mesi

WASHINGTON, 27 SET – Sono scattate le sanzioni Onu all’Iran, a dieci anni dall’accordo sul nucleare del 2015, voluto fortemente da Barack Obama e cancellato da Donald Trump, che aveva allentato la stretta sul regime di Teheran. Falliti i negoziati degli ultimi mesi, nonostante gli sforzi diplomatici di Usa ed Europa, le severe misure restrittive sono rientrate in vigore.

