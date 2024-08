Tour Vespucci, a Tokyo il vino protagonista con la Masterclass

agenzia

Partecipano il presidente dell'Agenzia Ice Zoppas e Vinitaly

TOKYO, 28 AGO – Si è svolta a Tokyo la Masterclass ‘Iconic wines of Italy’, che ha celebrato i migliori vini italiani nella capitale giapponese, organizzata da Agenzia Ice e Vinitaly, in occasione del tour mondiale della nave scuola della Marina Militare Italiana, Amerigo Vespucci. All’evento erano presenti Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere, e Gianpaolo Bruno, direttore dell’ufficio di Tokyo dell’Agenzia Ice. “Siamo nel primo Paese in Asia per livello di esportazioni di vino: vengono esportati circa 200 milioni di euro in valore, in crescita rispetto al 2019 ma con una leggera flessone rispetto al 2022”, ha spiegato all’ANSA Matteo Zoppas. “Ad oggi stanno crescendo di qualche punto percentuale, quindi fanno ben sperare. Ma soprattutto noi dobbiamo continuare a fare quel proselitismo e quel racconto, quella promozione che porti poi i compratori, gli importatori, i distributori, ma anche tutti i ristoratori ad avere una maggiore coscienza di cosa è il prodotto italiano. Stiamo parlando di vini di alta gamma, attraverso la Masterclass, con dei sommelier molto importanti, con delle entità di peso, con il Vinitaly che lo sta coordinando, che raccontano a Tokyo l’eccellenza del vino italiano. Lo facciamo con l’Amerigo Vespucci che apre un canale di comunicazione molto importante, è diciamo un’autostrada mediatica che ci aiuta a portare ancora più forte il messaggio agli operatori giapponesi”.

