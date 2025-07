Tragedia in Belgio, morto bimbo di 15 mesi dimenticato in auto

agenzia

Secondo gli inquirenti il padre non lo aveva portato all'asilo

BRUXELLES, 18 LUG – Un bimbo di 15 mesi è stato ritrovato senza vita a Namur, in Belgio, dopo essere rimasto per ore all’interno di un’automobile in una calda giornata estiva. A renderlo noto sono state le autorità locali, precisando che la procura della città vallona ha aperto un’indagine per omicidio colposo, al fine di chiarire nel dettaglio le circostanze della tragedia consumatasi ieri. Secondo le prime ricostruzioni, rilanciate dalla stampa belga, il padre si sarebbe dimenticato di accompagnare il piccolo all’asilo prima di recarsi al lavoro, lasciandolo inconsapevolmente nell’auto parcheggiata sul posto di lavoro per l’intera giornata, durante la quale le temperature hanno toccato i 25 gradi. L’esame medico-legale ha attribuito il decesso a un colpo di calore (ipertermia) ed escluso l’intervento di terzi. Interpellata sul caso, la procura ha preferito non commentare nel merito, limitandosi a sottolineare che, “secondo i primi elementi raccolti, il bambino sarebbe rimasto nel veicolo a causa di una tragica svista”.

