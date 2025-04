Transgender, trattamento ormonale vietato ai minori in Brasile

agenzia

Su decisione del Consiglio federale di medicina

RIO DE JANEIRO, 17 APR – In Brasile, il Consiglio federale di medicina (Cfm), che stabilisce gli standard per i medici in tutto la nazione sudamericana, ha innalzato da 16 a 18 anni l’età minima per accedere alla terapia ormonale necessaria alla transizione di genere. L’organismo li aveva autorizzati a partire dai 16 anni nel 2019, ma ora ha deciso di fare marcia indietro con una nuova risoluzione, pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione, che vieta i trattamenti per i minori che non si identificano con il loro sesso di nascita “prima dei 18 anni”. Il Cfm ha inoltre innalzato da 18 a 21 anni l’età minima per gli interventi di riassegnazione sessuale “che comportano un effetto potenzialmente sterilizzante”. Varie proposte di legge volte a introdurre pene detentive per i medici che somministrano ormoni ai minori sono attualmente all’esame del Congresso brasiliano, a maggioranza conservatrice.

