Trasportate al centro di Emergency 5 feriti in attacco a Bamiyan

agenzia

Sono 4 stranieri e un cittadino afghano

ROMA, 18 MAG – Sono stati trasportati al centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency a Kabul, 5 feriti dell’attacco armato avvenuto a Bamiyan (circa 200 km a nord-ovest di Kabul) nella serata di ieri. Si tratta di una turista spagnola, una lituana, un turista norvegese e un australiano, e un cittadino afghano. Ne dà notizia la stessa Ong in una nota. Nell’attacco sono morte 6 persone, tra cui tre cittadini spagnoli. “I feriti sono arrivati nel nostro ospedale alle 3 di questa mattina, circa 10 ore dopo gli eventi”, ha detto Dejan Panic, direttore del programma di Emergency in Afghanistan. “Il cittadino afgano era il ferito più grave, ma tutti i pazienti sono stabili. Anche se la sicurezza e l’accesso al Paese sono migliorati dopo la fine del conflitto e il cambio di governo del 2021, l’Afghanistan dovrebbe essere considerato un Paese a rischio: noi riceviamo ancora pazienti feriti da armi da fuoco, taglio o da esplosione a causa di criminalità comune e attentati”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA