Trattative per la pace in Ucraina, Meloni: «Dobbiamo lavorare con gli Usa per fermare il conflitto». Trump: «Se Putin non accetterà gravissime conseguenze»

Mondo

La Coalizione dei Volenterosi si è incontrata

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni «ha partecipato oggi, insieme ai Leader di Ucraina, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, dell’Unione Europea e della Nato, a una telefonata con il presidente Trump in vista del suo incontro con il presidente Putin in Alaska il 15 agosto. Il vertice è stato preceduto da un coordinamento europeo, sempre a livello leader, e seguito dallo svolgimento di una nuova riunione della Coalizione dei volenterosi».

E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi in cui si riferisce che Meloni «ha espresso apprezzamento per gli sforzi profusi dal presidente Trump, ribadendo l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per fermare il conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, e ha ringraziato il Presidente Zelensky per la serietà dimostrata finora nella ricerca di una soluzione diplomatica».

La risposta

«Se dopo venerdì Putin non accetterà di fermare la guerra in Ucraina, affronterà gravi conseguenze», dice Donald Trump. Gli Usa sono impegnati sotto l’amministrazione di Donald Trump a «riportare di nuovo la pace in Europa», come accadde dopo la Seconda guerra mondiale. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance arringando i militari americani schierati nella base britannica della Raf nel Gloucestershire, a margine di una vacanza familiare che sta trascorrendo nel Regno Unito. Si tratta di «una missione», ha aggiunto, sottolineando di aver parlato oggi con Trump a due giorni dal vertice del 15 agosto in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin, potenzialmente cruciale per la guerra in Ucraina e per il futuro di Kiev.