Tre morti in una sparatoria tra soldati ucraini

agenzia

4 i feriti, ancora da chiarire le circostanze dell'incidente

KHARKIV, 25 LUG – Una sparatoria tra soldati ucraini di stanza nella regione di Kharkiv (nell’Ucraina nord-orientale) ha causato tre morti e quattro feriti. Lo rende noto una divisione dell’esercito di Kiev. “I soldati hanno usato armi da fuoco in una delle unità”, per motivi ancora da chiarire. Tre soldati sono rimasti uccisi e altri 4 sono stati feriti”, ha dichiarato la divisione Khortytsia, senza fornire ulteriori dettagli. Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare e l’esercito non ha indicato i responsabili, limitandosi a dire che le armi sono state usate per motivi “personali” e non militari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA