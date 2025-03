Treni sospesi a Gare du Nord Parigi, ‘disagi tutto il giorno’

agenzia

Ministro, 'possibile ripresa traffico a rilento dal pomeriggio'

PARIGI, 07 MAR – Il traffico ferroviario alla Gare du Nord di Parigi, interrotto questa mattina dopo il ritrovamento di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale lungo i binari, resterà ”fortemente perturbato per tutto il giorno”: è quanto annuncia il ministro francese dei Trasporti, Philippe Tabarot, intervistato da Sud Radio. Tabarot ha detto di sperare in una ripresa del traffico, ”benché a rilento, dal pomeriggio”. Il ministro invita i viaggiatori coinvolti a non andare in stazione e a ”rinviare il viaggio”. Annullati, oltre ai collegamenti nazionali, anche i treni Eurostar in arrivo e in partenza dalla Gare du Nord.

