Treno Eurostar Bruxelles-Londra bloccato per 9 ore in Francia

LILLE, 06 LUG – Oltre 800 passeggeri di un treno Eurostar partito da Bruxelles e diretto a Londra sono rimasti bloccati per nove ore nel nord della Francia a causa di un guasto tecnico. Lo ha dichiarato la compagnia ferroviaria. Il malfunzionamento ha lasciato i passeggeri senza aria condizionata e servizi igienici funzionanti, e la compagnia ha affermato di aver effettuato un’operazione “lunga e complessa” per trasferire i passeggeri su un altro treno. Una portavoce di Eurostar ha dichiarato all’Afp che il treno “si è fermato senza corrente elettrica a bordo” questa mattina tra le città settentrionali di Lille e Calais. Ha aggiunto che ai passeggeri è stata distribuita dell’acqua e che le porte sono state aperte per far circolare l’aria. Diversi passeggeri si sono sfogati sui social media per il ritardo e hanno accusato Eurostar di non aver dato alcuna spiegazione. Alla fine di giugno, i treni Eurostar hanno subito gravi disagi a causa del furto di cavi dai binari nel nord della Francia.

