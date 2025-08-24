Trinidad dà il suo appoggio al dispiegamento Usa nei Caraibi

agenzia

Se Trump sollecita l'accesso ai nostri porti lo consentiremo

CARACAS, 24 AGO – Il governo di Trinidad e Tobago ha espresso il suo pieno sostegno all’operazione militare della flotta Usa nel mar dei Caraibi per rafforzare il controllo sulle rotte del traffico di droga e ha dato la disponibilità all’ingresso delle navi statunitensi in caso si renda necessario per contrastare una eventuale invasione della Guyana da parte del Venezuela. “Trinidad e Tobago hanno sempre avuto buoni rapporti con il popolo venezuelano e continueranno ad averli”, ha affermato la primo ministro Kamla Persad-Bissessar in una nota. “Tuttavia, voglio chiarire che se il regime di Maduro lanciasse attacchi contro il popolo della Guyana o invadesse il territorio della Guyana e il governo degli Stati Uniti richiedesse l’accesso al territorio di Trinidad per difendere il popolo della Guyana, il mio governo glielo concederebbe senza riserve”. ha aggiunto. La presa di posizione del capo di governo dell’isola caraibica che si staglia a pochi chilometri dalla costa meridionale del Venezuela collega per la prima volta il dispiegamento della flotta Usa nel Mar dei Caraibi anche alla disputa territoriale in corso tra Venezuela e Guyana sulla regione dell’Esequibo dove si trovano ingenti risorse petrolifere. In Guyana già operano attualmente diverse compagnie statunitensi tra le quali il gigante ExxonMobil.

