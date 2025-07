Trionfo annunciato per Feijoo a conclave Pp per assalto Moncloa

agenzia

Senza opposizione al Congresso dei popolari che si è aperto oggi

MADRID, 04 LUG – Si apre oggi a Madrid il 21/mo Congresso straordinario dei conservatore Partito Popolare (Pp), che ratificherà senza alcuna opposizione interna la leadership di Alberto Nunez Feijoo. E punta a “rimodellare la dirigenza” per avere “la macchina pronta” nel caso di un ritorno anticipato alle urne, sull’onda della crisi che scuote il Partito socialista al governo, come ha segnalato in un’intervista alla radio Cadena Cope la segretaria generale uscente del Pp, Cuca Gamarra, che sarà sostituita nell’incarico dal finora portavoce parlamentare dei popolari, Miguel Tellado, esponente dell’ala ‘dura’ del partito di opposizione. E che sarà a sua volta rimpiazzato da Ester Munoz come portavoce al Congresso spagnolo. Nel conclave che si svolge nel fine settimana al palazzo dei congressi del complesso fieristico Ifema, il leader galiziano Feijoo si appresta a succedere a se stesso, dopo aver serrato le fila sull’obiettivo unico di sfrattare il premier Pedro Sanchez dalla Moncloa. E dopo aver messo la sordina a possibili antagonisti interni, in primis la potente governatrice della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, che ha rinunciato in partenza alla corsa alla leadership, evitando ogni polemica. Mentre il Psoe riunirà domani il suo Comitato federale, per annunciare cambi nella direzione nazionale, scossa dal ‘caso Cerdan’ – l’inchiesta di presunta corruzione in appalti pubblici che ha travolto l’ex n.3 e responsabile di organizzazione, Santos Cerdan, l’ex ministro José Luis Abalos e predecessore nell’incarico e il collaboratore Koldo Garcia – nel Pp si respira un’aria di placida continuità, in attesa dell’assalto finale a Sanchez. Quello che doveva essere un congresso con dibattiti interni sulla linea politica e statutaria, eviterà strategicamente i temi più divisivi sul fronte ideologico, come l’immigrazione, l’aborto o l’eutanasia, lasciando la porta aperta ai possibili patti con l’ultraconservatore Vox a livello nazionale. La forza di estrema destra, guidata da Santiago Abascal, pur non menzionata esplicitamente è “l’elefante nella stanza” del congresso, in quanto gli ultimi sondaggi mostrano Vox rafforzato al 15%, un dato che, pur con il Pp al 33%, renderebbe ancora più necessario il suo supporto per governare. Anche per questo, la nuova squadra di Feijoo vede un netto rafforzamento dei profili ‘duri’ di Miguel Tellado, fedelissimo a Feijoo, e di Ester Munuz. ‘Prendi partito per la Spagna’ è lo slogan del conclave, un chiaro appello alla mobilitazione della destra: “Il sanchismo sta per finire e in qualunque momento si dovrebbero indire elezioni”, ha insistito Cuca Gamarra. Tuttavia ad, oggi il leader dei popolari non è riuscito a recuperare i 4 voti necessari per l’approvazione in aula di un’eventuale mozione di sfiducia a Sanchez, che andrebbe accompagnata da una maggioranza alternativa e un programma di governo. E lo stesso Tellado ha dovuto riconoscere che, allo stati, gli alleati del Psoe non sono disposti a mollare il premier, seppure alle corde, per favorire un governo delle destre.

