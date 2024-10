Tripodi in Paraguay firma un piano d’azione per il turismo

agenzia

Per implementare i flussi turistici in previsione del Giubileo

ROMA, 29 OTT – Il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, in visita ufficiale in Paraguay ha sottoscritto con la ministra del turismo paraguaiana, Angelita Duarte, un Piano d’azione congiunto in materia di turismo. L’obiettivo è implementare i flussi turistici e di fedeli dal Paraguay in Italia anche in vista del Giubileo.

