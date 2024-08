Trovato in Botswana uno dei diamanti più grandi del mondo

agenzia

Nella miniera di Karowe, 2.492 carati

GABORONE, 22 AGO – Uno dei diamanti più grandi del mondo mai portati alla luce, una pietra grezza di 2.492 carati, è stato trovato in Botswana: lo ha annunciato oggi la Lucara Diamond Corp., la società mineraria canadese che ha scoperto la gemma. Il diamante è stato trovato nella miniera di Karowe, nel nord-est del Botswana, a circa 430 chilometri dalla capitale Gaborone. La società non ha reso noto il valore del diamante, né ha fornito dettagli sulla sua qualità. In termini di carati, la pietra è una degna rivale del più grande diamante mai estratto, il Cullinan da 3.016,75 carati scoperto in Sudafrica nel 1905. “Siamo entusiasti del recupero di questo straordinario diamante da 2.492 carati”, ha detto l’amministratore delegato e presidente della Lucara, William Lamb. Si tratta di “uno dei più grandi diamanti grezzi mai portati alla luce” ed è stato individuato grazie alla tecnologia a raggi X Mega Diamond Recovery dell’azienda, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA