Trudy, la bimba che tutti credevano morta ad Auschwitz

La storia

Ricerca svela la storia: salvata da una donna poi fuggì negli Usa

Tutti credevano che Gertrude fosse morta ad Auschwitz. Uno dei tanti bimbi inghiottiti nel meccanismo della morte dei campi di sterminio che uccideva per primi i più indifesi. Cercata per decenni di Gertrude c’erano tracce solo in relazione al padre, Isidor Stricks, un cittadino polacco ebreo, fuggito in Italia dalla Francia, preso vicino a Roma, deportato e morto nel lager. Ma il destino della piccola Trudy deviò da quello tragico del padre e lei si salvò. Solo che nelle pieghe della storia quel nome, Gertrude Stricks, appariva solo accanto a quello del papà, vicino ad una nota che non lasciava speranza: morti in un lager.