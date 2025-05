Trump a leader Ue, Putin non è pronto alla fine guerra

agenzia

Parole del presidente riportate dal Wsj,'convinto stia vincendo'

NEW YORK, 21 MAG – Donald Trump ha detto ai leader europei che il presidente russo Vladimir Putin non è pronto a mettere fine alla guerra perché ritiene che stia vincendo. Lo riporta il Wall Street Journal citando tre fonti in merito alla telefonata effettuata lunedì da Trump con i leader europei dopo il colloquio con Putin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA