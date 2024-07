Trump, a Milwaukee terrò un discorso completamente diverso

agenzia

Intervista del tycoon: 'Sarà opportunità di unire Paese'

ROMA, 15 LUG – L’ex presidente Donald Trump ha annunciato in un’intervista al Washington Examiner, ripresa dalla Bbc, che alla convention repubblicana terrà “un discorso completamente diverso. È un’opportunità per unire il Paese. Mi è stata data questa possibilità”, afferma l’ex presidente. “Il discorso che avrei dovuto tenere giovedì sarebbe stato strepitoso – ha affarmato – se ciò non fosse accaduto, questo sarebbe stato uno dei discorsi più incredibili”, ha anche affermato, aggiungendo che sarebbe stato rivolto principalmente alle politiche del presidente Biden. “Sinceramente, ora sarà un discorso completamente diverso”, ha spiegato.

