Trump abroga le norme sulle auto elettriche in California

agenzia

Lo Stato risponde, facciamo causa al Presidente

WASHINGTON, 12 GIU – Donald Trump firmerà misure per abrogare le norme sui veicoli elettrici in California: lo annuncia la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt su X. Una mossa che sembra l’ennesima bastonata allo stato democratico guidato da Gavin Newsom, dopo l’invio dell’esercito a Los Angeles per le proteste pro migranti e la minaccia di tagliare fondi federali al Golden State. La California fa causa a Donald Trump per aver abrogato le norme statali sui veicoli elettrici.

