la guerra
Trump accoglie Zelensky: «Amiamo gli ucraini». Ora attesa per il vertice con i leader europei
Il presidente Usa ha accolto il presidente ucraino nello Studio Ovale. Toni molto diversi rispetto al primo faccia a faccia
Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca per un incontro bilaterale nello Studio Ovale, in vista dell’appuntamento con gli altri leader europei. Un momento di grande rilievo diplomatico, che sottolinea l’importanza del dialogo tra Stati Uniti e Ucraina in un contesto internazionale complesso.
Durante l’accoglienza, Trump ha risposto con parole di sostegno rivolte all’Ucraina: «Li amiamo», ha dichiarato lasciandosi andare a un sincero messaggio di vicinanza verso il popolo ucraino, suscitando l’attenzione dei media presenti.
«È un onore avere Zelensky qui con noi», ha aggiunto il presidente americano, dimostrando un forte impegno nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. Dal canto suo, il presidente ucraino ha voluto esprimere gratitudine, consegnando al presidente Trump una lettera destinata alla first lady americana, Melania Trump, inviata dalla first lady ucraina Olena Zelenska.
L'incontro segna un momento significativo nella diplomazia transatlantica, preludio alle ulteriori discussioni che vedranno protagonisti Zelensky e i leader europei, con l'obiettivo di consolidare la cooperazione internazionale e affrontare le sfide comuni.