Trump accusa i programmi sulla diversità per l’incidente

agenzia

'I controllori aerei dovrebbero essere menti superiori'

WASHINGTON, 30 GEN – Donald Trump ha accusato le politiche per la diversità (i programmi Dei) perseguita dai suoi predecessori di aver portato all’assunzione di persone non qualificate, con disabilità fisiche o psichiche, come controllori di volo. A suo avviso, dovrebbero essere assunte solo persone altamente intelligenti e psicologicamente superiori.

