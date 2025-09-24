Trump ai leader arabi, Israele non annetterà Cisgiordania

agenzia

Politico, lo ha promesso il presidente

NEW YORK, 24 SET – Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di annettere la Cisgiordania. Lo riporta Politico citando alcune fonti informate sulla riunione che il presidente americano ha tenuto martedì con i leader arabi a margine dell’assemblea dell’Onu. Trump ha presentato ai leader un documento che delinea il piano dell’amministrazione per mettere fine alla guerra e include la promessa sulla Cisgiordania, oltre alla governance e alla sicurezza del dopo guerra.

