Trump all’attacco di Wsj e Murdoch: nella causa chiesti 10 miliardi per le “fake news”

L'azione lagale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato in giudizio Dow Jones, News Corp, due giornalisti del Wall Street Journal e il proprietario del giornale Rupert Murdoch per diffamazione e calunnia. La querela arriva dopo che Trump aveva minacciato di fare causa al Journal per un articolo pubblicato su una presunta lettera di compleanno sconcia che egli avrebbe scritto al molestatore Jeffrey Epstein. La causa è stata depositata presso il tribunale federale del Southern District della Florida a Miami. La cifra richiesta come risarcimento danni è di 10 miliardi di dollari, riporta la Cnn.