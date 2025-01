Trump alle aziende, ‘aliquota al 15% se producete in Usa’

agenzia

E striglia il Ceo di Bank of America: 'Aprite ai conservatori'

NEW YORK, 23 GEN – Donald Trump ha ribadito a Davos la sua intenzione di ridurre l’aliquota sul reddito delle aziende, portandola “al 15% se producete in America”. Il presidente ha poi strigliato l’amministratore di Bank of America Brian Moynihan. “Devi aprire la tua banca ai conservatori, tu e gli altri, perché quello che state facendo è sbagliato”. Il rimprovero è arrivato dopo che Trump ha risposto a una domanda di Moynihan, ribadendo l’impegno a far calare l’inflazione e creare posti di lavoro.

