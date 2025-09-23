Trump all’Onu, ‘con me è l’eta dell’oro dell’America’

agenzia

'Dopo una serie di disastri'

NEW YORK, 23 SET – “Ho lasciato un’era di calma e stabilità” al termine del primo mandato, che ha poi lasciato spazio a una delle “grandi crisi dei nostri tempi”, con una “serie di disastri”. Ma ora, in soli otto mesi, “siamo nell’età dell’oro dell’America”. Lo ha detto Donald Trump intervenendo all’assemblea dell’Onu. Il presidente, che interviene all’Onu per la prima volta dalla rielezione, è stato accolto dagli applausi dell’aula.

