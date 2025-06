Trump annuncerà nuovo candidato alla Nasa, Musk deluso

agenzia

Dopo ritiro candidatura di Isaacman, legato a patron Space X

WASHINGTON, 01 GIU – “Dopo un’attenta revisione dei precedenti legami, ritiro la nomina di Jared Isaacman a capo della Nasa. Annuncerò presto un nuovo candidato che sarà allineato alla missione e metterà l’America al primo posto nello spazio. Grazie per l’attenzione!”: lo ha scritto su Truth Donald Trump, formalizzando cosi’ la sua intenzione di cambiare il suo nominee per guidare l’agenzia spaziale Usa. “E’ raro trovare qualcuno cosi’ competente e di buon cuore”, ha invece commentato Elon Musk la decisione di ritirare la nomina Isaacman, imprenditore miliardario del settore strettamente legato al patron di Space X. Trump, secondo il New York Times, ha ritirato Isaacman, per donazioni fatte ai Democratici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA