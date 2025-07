Trump annuncia centri di distribuzione alimentare per Gaza

agenzia

'Israele ha una grande responsabilità per il flusso di aiuti'

WASHINGTON, 28 LUG – “Stiamo per organizzare centri di distribuzione alimentare” a Gaza: lo ha detto Donald Trump alla fine del bilaterale col premier britannico Keir Starmer. “Israele ha una grande responsabilita’ per il flusso degli aiuti a Gaza”, ha aggiunto. “Posssiamo salvare molte persone, c’e’ una fame vera, non puoi fingere”, ha aggiunto

