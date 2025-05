Trump annuncia il lancio del progetto per il Golden Dome

agenzia

'Ronald Reagan lo ha voluto per anni ma non aveva i fondi'

WASHINGTON, 20 MAG – Donald Trump ha annunciato il lancio del progetto per la costruzione del Golden Dome, uno scudo missilistico “per proteggere il nostro Paese”. “Ronald Reagan lo ha voluto per anni ma non aveva i fondi”, ha detto il presidente nello Studio Ovale con il capo del Pentagono Pete Hesgeth e il generale della Space Force Michael Guetlein che guiderà il progetto.

