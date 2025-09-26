Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion

agenzia

ROMA, 26 SET – A partire dal primo ottobre “imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un’azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America”. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth, precisando che “la costruzione sarà definita come un cantiere in fase di avvio e/o di costruzione. Pertanto, non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata”. Inoltre dal primo ottobre scatteranno dazi al 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati. La decisione – sottolinea Trump – è stata presa perché gli Stati Uniti sono “inondati da questi prodotti che arrivano da altri paesi. E’ ingiusto e dobbiamo proteggere, per motivi di sicurezza nazionale, il processo manifatturiero”. Infine gli Usa imporranno dazi al 25% sulle importazioni di camion pesanti negli Stati Uniti a partire dal primo ottobre: la decisione è dettata dalla necessità di proteggere i “nostri produttori”, ha scritto Trump su Truth.

