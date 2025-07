agenzia

'Al Vietnam dazi del 20% sui beni esportati in Usa'

NEW YORK, 02 LUG – “Ho appena raggiunto un accordo commerciale con il Vietnam”. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. Donald Trump ha annunciato che, in base all’accordo raggiunto, il Vietnam non imporrà dazi sui beni americani importati nel paese e pagherà una tariffa del 20% sulle sue esportazioni negli Stati Uniti.

