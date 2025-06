agenzia

L'intervista a Abc: 'Ne abbiamo parlato a lungo'

NEW YORK, 15 GIU – Donald Trump è “aperto” all’idea che il presidente russo Vladimir Putin possa fare da mediatore nel conflitto fra Israele e Iran. “E’ pronto. Mi ha chiamato per parlarne. Ne abbiamo parlato a lungo”, ha detto il presidente in un’intervista a Abc.

