agenzia
Trump, apprezzo l’approvazione di Xi su TikTok
Tycoon non cita accordo ma per media si riferisce a ok Pechino
NEW YORK, 19 SET – “La telefonata è stata molto buona, parleremo ancora per telefono, apprezzo l’approvazione per TikTok”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth senza offrire chiarimenti mentre i media americani, dal Wall Street Journal al Financial Times, interpretano le parole del presidente Usa come un via libera del leader cinese all’intesa sul social media. Nello stesso post Trump aveva parlato di “progressi” nell’approvazione di Pechino sull’intesa. Nel resoconto della telefonata da parte della Cina non si fa riferimento ad alcun accordo.
