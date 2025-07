Trump, ‘armi Usa a Kiev tramite Nato, che pagherà al 100%’

agenzia

'Invieremo i Patriot alla Nato, che poi li distribuirà'

WASHINGTON, 11 LUG – Donald Trump ha annunciato alla Nbc di aver raggiunto un accordo con la Nato in base al quale affinché gli Stati Uniti invieranno armi all’Ucraina tramite l’Alleanza la Nato pagherà tali armi “al cento per cento”. “Invieremo armi alla Nato, e la Nato pagherà tali armi al cento per cento”, ha dichiarato il presidente. “Invieremo i Patriots alla Nato, e poi la Nato li distribuirà”, ha spiegato.

