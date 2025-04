agenzia

Domani parteciperà ai funerali del Pontefice

ROMA, 25 APR – Il presidente Usa Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare domani mattina, in piazza San Pietro, ai funerali di Papa Francesco. L’Air Force One è atterrato alle 22.55 all’aeroporto di Fiumicino.

