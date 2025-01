Trump associa strage New Orleans a immigrazione illegale

agenzia

'Tasso criminalità in Usa a livello mai visto prima'

WASHINGTON, 01 GEN – Donald Trump associa l’attacco a New Orleans all’immigrazione illegale, anche se per ora non c’e’ alcun elemento investigativo che supporta tale ipotesi. “Quando ho detto che i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel nostro Paese – ha scritto su Truth – questa affermazione è stata costantemente smentita dai Democratici e dai Fake News Media, ma si è rivelata vera. Il tasso di criminalità nel nostro Paese è a un livello che nessuno ha mai visto prima. I nostri cuori sono con tutte le vittime innocenti e i loro cari, compresi i coraggiosi dirigenti del dipartimento di polizia di New Orleans”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA