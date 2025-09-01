Trump attacca ancora l’India, ‘fa più affari con la Russia’

agenzia

'Vogliono ridurre i dazi ma avrebbero dovuto farlo anni fa'

WASHINGTON, 01 SET – “Ciò che pochi capiscono è che noi facciamo pochissimi affari con l’India, mentre loro ne fanno un’enorme quantità con noi”. Lo scrive Donald Trump su Truth. “L’India ci ha imposto, finora, dazi così elevati, più di qualsiasi altro Paese, che le nostre aziende non sono in grado di vendere in India. È stato un disastro totalmente unilaterale! Inoltre, l’India acquista la maggior parte del suo petrolio e dei suoi prodotti militari dalla Russia, molto poco dagli Stati Uniti. Ora si sono offerti di ridurre a zero le tariffe, ma si sta facendo tardi. Avrebbero dovuto farlo anni fa”, ha aggiunto il presidente americano.

