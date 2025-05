Trump attacca, Cina ha violato l’accordo con Usa sui dazi

agenzia

'Due settimane fa era in grave pericolo economico'

NEW YORK, 30 MAG – “La Cina ha violato il suo accordo con gli Stati Uniti” sui dazi. E’ l’accusa mossa da Donald Trump contro Pechino. “Due settimane fa la Cina era in un grave pericolo economico. Ho visto quello che stava accadendo e non mi è piaciuto: ho fatto un rapido accordo con la Cina per salvarla da quella che pensavo fosse una cattiva situazione”, ha spiegato Trump riferendosi all’intesa preliminare sui dazi e sottolineando che l’accordo siglato è stato violato dalla Cina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA