Trump attacca Jerome Powell, ‘è uno stupido’

agenzia

ROMA, 08 MAG – ” ‘Troppo tardi’ Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e “uova”) in calo, praticamente nessuna inflazione, l’esatto opposto di “troppo tardi!”. Così su Truth il presidente Usa Donald Trump torna ad attaccare il presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

